Об этом сообщает Reuters.

Фернандес на днях дал положительный результат на новый коронавирус. Сейчас он ожидает подтверждения результатов и находится в хорошем настроении, несмотря на легкую лихорадку.

“Я в хорошей физической форме”, – заявил президент Аргентины.

Отмечается, что в начале этого года он был вакцинирован от коронавируса российской COVID-вакциной “Спутник V”.

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield.