Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в начале года привился российской COVID-вакциной "Спутник V", заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Фернандес на днях дал положительный результат на новый коронавирус. Сейчас он ожидает подтверждения результатов и находится в хорошем настроении, несмотря на легкую лихорадку.

“Я в хорошей физической форме”, – заявил президент Аргентины.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Отмечается, что в начале этого года он был вакцинирован от коронавируса российской COVID-вакциной “Спутник V”.