Об этом сообщает Reuters.
Фернандес на днях дал положительный результат на новый коронавирус. Сейчас он ожидает подтверждения результатов и находится в хорошем настроении, несмотря на легкую лихорадку.
“Я в хорошей физической форме”, – заявил президент Аргентины.
Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.
— Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021
Отмечается, что в начале этого года он был вакцинирован от коронавируса российской COVID-вакциной “Спутник V”.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield.