Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ученым удалось установить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

“Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины”, – заявил Ли Ланцзюань.

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До этого группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину против китайского коронавируса, но использовать ее можно будет только после проведения клинических испытаний.