Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ученым удалось установить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

“Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины”, – заявил Ли Ланцзюань.

До этого группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину против китайского коронавируса, но использовать ее можно будет только после проведения клинических испытаний.