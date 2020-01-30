Об этом сообщает агентство Xinhua.
Ученым удалось установить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.
“Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины”, – заявил Ли Ланцзюань.
До этого группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину против китайского коронавируса, но использовать ее можно будет только после проведения клинических испытаний.
- Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.