Об этом пишет Bloomberg.

По словам главного исполнительного директора AstraZeneca Plc Паскаля Сорио, компания хочет, чтобы новое тестирование подтвердило эффективность в 90 %, которую вакцина показала ранее.

Вопросы возникли после того, как стало известно, что испытания эффективности вакцины могли быть проведены ненадлежащим образом. AstraZeneca Plc и Оксфордский университет изначально не раскрывали информацию об ошибке и других ключевых деталях, что вызвало обеспокоенность по поводу их прозрачности.

По словам Сорио, вероятно, дополнительные испытания станут еще одним “международным исследованием, но это следует сделать быстрее, потому что известно, что ее эффективность высока, поэтому нужно меньшее количество пациентов”.

Он добавил, что он не ожидает, что дополнительное испытание задержит одобрение регулирующих органов в Великобритании и Европейском союзе.

В то же время, по словам Сорио, разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может занять больше времени, поскольку регулирующий орган вряд ли одобрит вакцину на основании исследований, проведенных в другом месте, особенно с учетом вопросов по результатам.