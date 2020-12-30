Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета одобрена для использования в Великобритании.

Об этом в Twitter объявил британский премьер-министр Борис Джонсон, а также министерство здравоохранения страны.

“Это действительно фантастическая новость и триумф британской науки — то, что вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca одобрена для использования. Теперь мы перейдем к вакцинации как можно большего числа людей”, — написал Джонсон.

Это уже вторая вакцина, одобренная в Великобритании после Pfizer-BioNTech. С декабря в Великобритании были вакцинированы более 600 000 человек.

Тем не менее вакцина Oxford-AstraZeneca приведет к значительному увеличению количества вакцинаций, поскольку она дешевле и ее легко производить в массовых масштабах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 2,39 млн заразившихся коронавирусом. Умерли 71,7 тыс. человек, выздоровели 5,3 тыс.