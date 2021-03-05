Мнения киевлян по поводу того, стоит ли делать прививку против коронавируса единственной имеющейся в настоящее время в Украине вакциной — Oxford/AstraZeneca индийского производства (Covishield) — разделились. Опасения преобладают над желанием сделать прививку.

Мнение прохожих на улицах Киева собрали журналисты издания Big Kyiv.

Прохожие выразили опасения по поводу того, можно ли делать прививки людям старшего возраста. Некоторые говорили о недоверии относительно того, что вакцину вообще привезли в Украине. Кто-то откровенно говорил, что совершенно не разбирается в вопросе.

Были и те, кто не видит смысла вакцинироваться, поскольку недавно переболел. Некоторые сообщили, что планируют переждать и посмотреть, какие последствия будет иметь прививки для тех, кто его уже получил.

Некоторые испытывают недоверие именно к Covishield, в частности, такую ​​позицию озвучила не назвавшаяся сотрудница МОЗ. Не повысило доверия к вакцине и то, что ею привился президент.

Киевляне отмечали, что их пугает сам факт, что относительно качества этой вакцины ведутся дискуссии. В частности, индийской вакцине не доверяет депутат “ЕС” Виктория Сюмар.

“Президент может себе колоть все что угодно, но украинцам он должен колоть то, что показывает нормальный уровень эффективности”, — сказала она.

В то же время некоторые представители президентской фракции в парламенте вакцине доверяют.

“Индийской буду [делать прививку], как президент”, — заявил “слуга народа” Даниил Гетманцев.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы однодневки, которая торгует мясом и одеждой, созданной 3 месяца назад.