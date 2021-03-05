Мнение прохожих на улицах Киева собрали журналисты издания Big Kyiv.
Прохожие выразили опасения по поводу того, можно ли делать прививки людям старшего возраста. Некоторые говорили о недоверии относительно того, что вакцину вообще привезли в Украине. Кто-то откровенно говорил, что совершенно не разбирается в вопросе.
Были и те, кто не видит смысла вакцинироваться, поскольку недавно переболел. Некоторые сообщили, что планируют переждать и посмотреть, какие последствия будет иметь прививки для тех, кто его уже получил.
Некоторые испытывают недоверие именно к Covishield, в частности, такую позицию озвучила не назвавшаяся сотрудница МОЗ. Не повысило доверия к вакцине и то, что ею привился президент.
Киевляне отмечали, что их пугает сам факт, что относительно качества этой вакцины ведутся дискуссии. В частности, индийской вакцине не доверяет депутат “ЕС” Виктория Сюмар.
“Президент может себе колоть все что угодно, но украинцам он должен колоть то, что показывает нормальный уровень эффективности”, — сказала она.
В то же время некоторые представители президентской фракции в парламенте вакцине доверяют.
“Индийской буду [делать прививку], как президент”, — заявил “слуга народа” Даниил Гетманцев.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.
Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы однодневки, которая торгует мясом и одеждой, созданной 3 месяца назад.
- За первую неделю в Украине вакцинировали 6888 человек. #Буквы рассказывали, что темпы вакцинации против коронавируса в стране за первую неделю медленнее, чем в странах с таким же и значительно меньшим количеством населения.
- 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів проти COVID-19. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.