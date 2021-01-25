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ВАКС не удовлетворил иск завода Коломойского и подтвердил законность закрытия «Роттердам+»

Высший антикоррупционный суд признал законными и обоснованными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также принял решение о повторном закрытии дела "Роттердам +".

Понедельник, 25 января 2021, 19:47

Соответствующее решение вынесла следственная судья Вера Михайленко, трансляция заседания велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

“Следственная судья постановила: в удовлетворении жалобы адвоката АО “Никопольский завод ферросплавов” об отводе прокурора САП в уголовном производстве (“Роттердам+”, – ред.) отказать”, – сообщила судья.

Действия прокурора САП оспаривал “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ) бизнесмена Игоря Коломойского. Этот завод по данным Национального антикоррупционного бюро, является единственным “потерпевшим” по делу “Роттердам +”.

Также коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела о “Роттердам +”.

Решение судьи вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Дело “Роттердам +” первый раз было закрыто 27 августа 2020.

Что известно о “Роттердам+”

“Роттердам+” – методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с мая 2016-го по июнь 2019 года.

Ее действие прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом “О рынке электроэнергии”, который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из-за формулы “Роттердам +”.

По данным следствия, в 2016 году при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (” Роттердам+”) чиновники обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, были созданы условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке (и, как следствие, для роста тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей).

Отмечалось, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие настаивало, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 4,3 млрд грн получили частные компании — инициаторы введения “Роттердам +”.

В августе этого года в НАБУ сообщали, что экономические последствия всего периода действия формулы (2016 – июль 2019) оценены в научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

  • В августе Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о частичном закрытии уголовного производства относительно формулы “Роттердам+”
Теги: Роттердам, ВАКС, Игорь Коломойский, суд

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