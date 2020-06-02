Об этом сообщил ВАКС на странице в Facebook.

Речь идет о видеозаписях, на которых якобы Ермак предлагает за взятки государственные должности.

Суд удовлетворил ходатайство представителя народного депутата 9 созыва и обязал НАБУ внести в единый государственный реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника, а также начать расследование в этом деле.

Отметим, народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook написал, что удовлетворили именно его иск в отношении брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

“Более того, появились новые обстоятельства о том, что в Офисе Президента Украины было известно о пленках еще “летом-в сентябре”, что могло повлиять на назначения, попросту замели следы. Также важно понять кто пытался шантажировать Президента и почему должностные лица ОПУ скрыли пленки от правоохранителей и не заявили про шантаж. Почему Денис Ермак как ни в чем не бывало продолжил заниматься коррупцией, ходить в ОПУ, никто его даже не остановил”, – написал Лерос.

Как сообщалось ранее, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака.

А Государственное бюро расследований в связи с публикацией видео открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.