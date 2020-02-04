Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

В частности, следственная судья ВАКС выбрала меру пресечения Бернацкой в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на подозреваемую возложены обязанности: прибывать к следователю (детективу), прокурору и суду по первому вызову; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать органам Государственной миграционной службы Украины паспорта для выезда за границу.

Ранее работники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести лицам по делу “Золотой Мандарин Ойл”, среди которых и экс-первая заместитель министра юстиции. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 УК Украины.

По версии следствия, действиями подозреваемых нанесен ущерб Государственному бюджету более чем 54 млн грн.