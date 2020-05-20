Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
“Сегодня, 20 мая, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи ВАКС от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
По результатам судебного заседания коллегия судей оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений.
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