Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

“Сегодня, 20 мая, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи ВАКС от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

По результатам судебного заседания коллегия судей оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений.