ВАКС отменил второй приговор по делу о недостоверном декларировании из-за решения КСУ

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

На этот раз судьи ВАКС отменили приговор по делу бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива. Бывшего чиновника признали виновным в том, что он не внес в декларацию за 2017 год часть квартиры в Вене стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене, а также компанию из Белиза.

Интересно, что в суде Тымкив признал свою вину. Судьи обязали его оплатить 51 тыс. грн штрафа и лишили возможности управлять госпредприятиями сроком на три года.