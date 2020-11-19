Covid-19 Украина

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ВАКС отменил второй приговор по делу о недостоверном декларировании из-за решения КСУ

Высший антикоррупционный суд Украины отменил второй приговор по делу о недостоверном декларировании из-за скандального решения Конституционного суда Украины.

Четверг, 19 ноября 2020, 20:13

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

На этот раз судьи ВАКС отменили приговор по делу бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива. Бывшего чиновника признали виновным в том, что он не внес в декларацию за 2017 год часть квартиры в Вене стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене, а также компанию из Белиза.

Интересно, что в суде Тымкив признал свою вину. Судьи обязали его оплатить 51 тыс. грн штрафа и лишили возможности управлять госпредприятиями сроком на три года.

Теги: недостовірне декларування, ВАКС, вирок, суд, КСУ

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