Высший антикоррупционный суд отменил свой первый обвинительный приговор, вынесенный осенью прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Во вторник, 17 ноября, Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор, который был вынесен в октябре прошлого года.

Он был объявлен экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины “О предотвращении коррупции”.