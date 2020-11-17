Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Во вторник, 17 ноября, Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отменила первый обвинительный приговор, который был вынесен в октябре прошлого года.
Он был объявлен экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины “О предотвращении коррупции”.
“Отмена произошла с учетом решения Конституционного Суда Украины, которым признаны неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства о е-декларировании. В частности, и статья 366-1 Уголовного кодекса Украины, по которой обвинялось указанное лицо”, — отметили в ВАКС.
Как известно, 27 октября Конституционный суд принял решение отменить уголовную ответственность по статье ст. 366-1 УК (декларирование ложной информации).
По данным НАБУ, из-за этого решения будет закрыто более 100 уголовных производств.
3 ноября Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием.