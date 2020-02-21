Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

“Сегодня, 21 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы защитников подозреваемой, бывшей первой заместительницы министра юстиции Украины, на постановление следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 февраля 2020 года, которым подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 7 000 000 грн”, – говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защитников и оставить в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Ранее работники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести лицам по делу “Золотой Мандарин Ойл”, среди которых и экс-первая заместитель министра юстиции. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 УК Украины.

По версии следствия, действиями подозреваемых нанесен ущерб Государственному бюджету более чем 54 млн грн.