Высший антикоррупционный суд отменил постановление о приостановлении предварительного расследования по делу бывшего первого вице-премьер-министра Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В понедельник, 7 декабря, судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора Специализированной антикоррупционной от 29 апреля о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве.

“Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит”, — отметили в ВАКС.

Речь идет о первом вице-премьер-министре в правительстве Николая Азарова — Сергее Арбузове. Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о возможном незаконном финансировании в 2012-2013 годах создание телекоммуникационной сети спецназначения за средства госбюджета Украины на сумму 220 млн гривен.

В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Сергея Арбузова.