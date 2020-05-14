Высший антикоррупционный суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии, экс-депутата и бывшего президента "Укрбуду" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

“Сегодня, 14 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему президенту государственной строительной корпорации с залога на круглосуточный домашний арест”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судьи, суду по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Под домашним арестом Микитась будет находиться до 14 июля 2020 года.

Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.