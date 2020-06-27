Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меры пресечения главе одной из областных госадминистраций и должностному лицу ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога для Балоня в размере 10 млн гривен, для его пособника – 5 млн гривен.

Отметим, что вчера, 25 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.