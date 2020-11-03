Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обвиняемым по этому делу был бывший глава Запорожской областной государственной администрации.

Отмечается, что дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины.

В ВАКС добавили, что на момент принятия КСУ указанного решения в суде находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Всего же в Высшем антикоррупционном суде сейчас рассматривается 178 уголовных производств.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.