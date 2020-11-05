Об этом сообщают #Буквы.
В четверг, 5 ноября, ВАКС рассмотрел ходатайство о закрытии уголовного производства против Труханова в связи с решением Конституционного суда от 27 октября отменить уголовную ответственность по статье ст. 366-1 УК (декларирования недостоверной информации).
“Ходатайство защитника удовлетворить частично. Закрыть уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК”, – объявил судья.
Напомним, по версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.
14 апреля 2020 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил Геннадию Труханову о подозрении по ст. 366-1 УК Украины.
- 3 ноября Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием.
- Всего, по данным Национального антикоррупционного бюро, из-за решения Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за ложное декларирование и ограничены полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, будет закрыто более 100 уголовных производств.
- Ранее #Буквы объясняли на примере нардепа от “Слуги народа” Александр Дубинский, какое влияние окажет решение Конституционного суда.