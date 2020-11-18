Об этом стало известно на судебном заседании 18 ноября.

Отмечается, что суд закрыл уголовное производство против Труханова, в котором его обвиняют в недостоверного декларирования в 2015 и 2016 годах на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно. Решение судья аргументировал тем, что Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственности за это правонарушение.

“Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова по ст. 366-1 УК. Отменить арест наложен судьей Соломенского райсуда Киева от 17.11.2017 на мобильный телефон”, – заявил судья.

Решение о закрытии дела было принято по инициативе защитника Труханова. Прокурор не возражал против закрытия производства.

Напомним, что 5 ноября Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которое касалось ложной информации в его декларации за 2017 год. По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 гривен.