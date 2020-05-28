Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. В данное время бизнесмен находится за пределами Украины.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

Сообщается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который с 04.10.2014 по 13.10.2014 фактически управлял VAB Банком. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

“По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Бахматюк назвал незаконным и предвзятым решение Апелляционной палаты ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка.

Бахматюк отметил, что решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса.

Бизнесмен фигурирует в деле о завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, которые Нацбанк Украины выдал “VAB Банку” в 2014 году.