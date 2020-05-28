Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.
Сообщается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который с 04.10.2014 по 13.10.2014 фактически управлял VAB Банком. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.
“По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.
На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Бахматюк назвал незаконным и предвзятым решение Апелляционной палаты ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка.
Бахматюк отметил, что решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса.
Бизнесмен фигурирует в деле о завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, которые Нацбанк Украины выдал “VAB Банку” в 2014 году.
- Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали 7 бывших и действующих сотрудников Нацбанка и ликвидированного VAB Банка по делу о завладении 1,2 млрд гривен.
- Глава Национального банка Украины Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку на фоне ряда задержаний, которые осуществили детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
- Впоследствии в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщили, что в деле о завладении 1,2 млрд грн кредита “VAB Банка” 10 подозреваемых. В частности, о подозрении было сообщено Олегу Бахматюку.