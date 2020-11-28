С тех пор как Оксфордский университет и компания AstraZeneca заявили об окончании финальной фазы клинических испытаний своей вакцины, в ученых со всего мира возникало все больше вопросов.

Об этом пишет CNN.

Заявленная средняя эффективность в 70% была значительно ниже, чем 94,5% эффективности Moderna и 95% Pfizer.

Однако эта вакцина может сделать для мира гораздо больше, чем предыдущие два конкурента. Это может произойти в ближайшее время. Если компетентные органы позволят массовое производство этой вакцины, то бедные страны смогут получить миллионы доз и остановить распространение вируса.

Великобритания уже сделала первый шаг к лицензированию вакцины, направив в пятницу соответствующие документы в британский регулятор лекарственных средств для оценки.

“Pfizer нацелен поставлять свою вакцину в страны ЕС и США. А поставки Moderna будут связаны с США, по крайней мере в первой половине 2021 года, в свете этого оксфордская вакцина AstraZeneca – действительно хорошая альтернатива для остальной части мира”, – сказала Андреа Тейлор, помощник директора программ Глобального инновационного центра охраны здоровья Duke.

AstraZeneca заявила, что готова поставлять свою вакцину странам со средним и низким уровнями развития. Для бедных стран вакцина будет доступна на некоммерческих условиях. К тому же цена оксфордской вакцины значительно ниже, чем ее конкурентов, а условия транспортировки значительно упрощены.

“Я думаю, что это единственная вакцина, которая может применяться в этих условиях в настоящее время”, – сказала Азра Гани, заведующая кафедрой эпидемиологии инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона.

Технология

Вакцину Оксфорда и AstraZeneca можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию (от 36 до 46 градусов по Фаренгейту) не менее полугода. Вакцину Moderna следует хранить при -20 °C (-4 F) – или при температуре холодильника до 30 дней, а вакцину Pfizer/BioNTech следует хранить при -75 °C (-103F) и использовать в течение пяти дней.

“Pfizer и Moderna требуют хранения в морозильной камере, и это просто невозможно во многих ситуациях”, – сказал Гане.

Оксфордская вакцина единственная, транспортировка которой возможна без специального холодильного оборудования.

Эта вакцина разработана по технологии аденовируса для переноса генетических фрагментов коронавируса в организм.

Для вакцин Moderna и Pfizer используют кусочки генетического материала мРНК, чтобы побудить организм производить синтетические кусочки коронавируса и стимулировать иммунный ответ.

“Это относительно новая технология, и о стабильности мРНК известно мало”, – сказала Пенни Уорд, глава Комитета по вопросам образования и стандартов британского факультета фармацевтической медицины.

По ее словам, со временем эти производители найдут способ хранения своих вакцин при более высоких температурах, но пока это составляет определенную преграду.

На этой неделе AstraZeneca заявила о 62% эффективности при одном варианте дозировок, тогда как другой вариант дозировок показал 90% эффективности. В среднем вакцина эффективна на 70%. Это хороший результат, сравнимый с вакциной от гриппа, но не такой высокий, 95% от Pfizer и 94,5% от Moderna.

В четверг представитель AstraZeneca сообщил, что сейчас они ведут переговоры с FDA относительно включения режима дозирования силовых веществ в свои американские испытания, в которых сейчас участвует около 10 000 участников.

Гарантированная помощь

AstraZeneca пообещала 300 млн доз вакцины COVAX, Всемирной организации здравоохранения и Коалиции по вопросам инноваций по готовности к эпидемиям (CEPI) для обеспечения равномерного распределения среди 92 развивающихся стран.

Представитель GAVI прокомментировал, что 200 доз этой вакцины будут поделены между странами с низким уровнем достатка. При этом Moderna и Pfizer не обязывались сотрудничать с COVAX.

Это свидетельствует о том, что AstraZeneca имеет более мощные производственные возможности, чем ее конкуренты.

AstraZeneca заявляет, что в 2021 году сможет производить до 3 миллиардов доз вакцины на постоянной основе. В то время Pfizer надеется изготовить в 50 млн доз в 2020 году и 1,3 миллиарда в 2021 году, а Moderna заявляет, что сможет доставить примерно 500 млн доз в год и, возможно, до 1 миллиарда с 2021 года.

Важно, что AstraZeneca обязалась на некоммерческой основе поставлять вакцины до июля 2021 года, а в страны с низким уровнем достатка – постоянно.

Оксфордская вакцина дешевле других – примерно 3-4 доллара за дозу в отличие от примерно 20 долларов для вакцины Pfizer и 32-37 долларов для вакцины Moderna.

“Ключевым фактором любой вакцины является потенциал влияния на здоровье населения, включая то, как быстро ее можно разделить. Нашу можно быстро и легко распределить по всему миру, используя нынешнюю логистику, и легко хранить в холодильнике”, – сказал глава Оксфордского университета.

Глобальные последствия

Всемирный механизм COVAX станет критически важным для поставки вакцины в страны с низким и средним уровнем дохода. Инициатива преследует цель доставить 2 миллиарда доз до конца 2021 года для защиты групп риска во всем мире, а со временем планирует вакцинировать 20% населения этих стран.

Однако эксперты утверждают, что для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 70% населения.

“Доступ к безопасным и эффективным вакцинам от COVID-19 для наиболее уязвимых групп во всем мире является единственным способом взять под контроль острую стадию пандемии”, – сказал доктор Сет Беркли, генеральный директор компании Gavi.

Ученые утверждают, что богатые страны уже подписали себе крупные партии вакцин, чтобы обеспечить граждан. Однако менее состоятельные государства полагаются на COVAX.

Хотя на этом этапе вакцина Оксфорда может обещать помощь странам с низким уровнем дохода, все еще существует много нюансов, которые необходимо решить.