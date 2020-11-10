Об этом Гебреисус заявил на брифинге в Женеве 10 ноября, передает Reuters.
“Вакцина Pfizer является очень перспективной, мы также ожидаем больше и больше вариантов”, – добавил Гебреисус.
Он отметил, что эффективная вакцина может появиться до конца 2020 года.
Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо моет отметил, что с этой вакциной существует проблема. Дело в том, что она сохраняется при очень низких температурах, что существенно затрудняет ее транспортировку и хранение в странах Африки.
Напомним, 10 ноября компания Pfizer заявила, что ее вакцина-кандидат более чем на 90 % эффективна в предотвращении заражения. В вакцине используется новая технология, называемая матричной РНК или мРНК, для создания иммунного ответа у вакцинированных людей.
- #Буквы писали о том, когда о том, когда вакцина против коронавируса может стать доступной. Об этом можно прочитать здесь.