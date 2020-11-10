Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вакцина против COVID-19, разработанная учеными фармацевтической компании Pfizer, является "очень перспективной". Однако в организации ожидают больше вакцин против вируса.

Об этом Гебреисус заявил на брифинге в Женеве 10 ноября, передает Reuters.

“Вакцина Pfizer является очень перспективной, мы также ожидаем больше и больше вариантов”, – добавил Гебреисус.

Он отметил, что эффективная вакцина может появиться до конца 2020 года.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо моет отметил, что с этой вакциной существует проблема. Дело в том, что она сохраняется при очень низких температурах, что существенно затрудняет ее транспортировку и хранение в странах Африки.

Напомним, 10 ноября компания Pfizer заявила, что ее вакцина-кандидат более чем на 90 % эффективна в предотвращении заражения. В вакцине используется новая технология, называемая матричной РНК или мРНК, для создания иммунного ответа у вакцинированных людей.