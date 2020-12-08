Вакцина Pfizer обеспечивает надежную защиту после первой инъекции

Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от Covid-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.

Об этом свидетельствуют данные исследований Управление по контролю за продуктами и лекарствами, информирует The New York Times.

В прошлом месяце Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина эффективна на 95% после введения двух доз с интервалом в три недели. Однако новые анализы показывают, что иммунитет к коронавирусу начинает развиваться намного раньше.

Более того, вакцина сработала хорошо независимо от расы добровольцев, веса или возраста. Хотя во время испытания не было обнаружено никаких серьезных побочных явлений, вызванных вакциной, многие участники чувствовали боль, лихорадку и другие симптомы.

В четверг консультативная комиссия FDA по вакцинам обсудит эти материалы к голосованию относительно того, рекомендовать ли официальную регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech.

В июле Pfizer и BioNTech начали широкомасштабное клиническое испытание, набрав 44 000 добровольцев в США, Бразилии и Аргентине. Половина добровольцев получила вакцину, а половина – плацебо.

Новые случаи заражения вирусом стремительно уменьшились в вакцинированной группе добровольцев примерно через 10 дней после введения первой дозы. В группе плацебо случаи постоянно росли.

Быстрое влияние вакцины может принести пользу не только людям, которые ее получают, но больницам, в которых фактически не осталось свободных мест

Несмотря на раннюю защиту, обеспечиваемую первой дозой, непонятно, как долго эта защита будет продолжаться. Предыдущие исследования показали, что вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech дает иммунной системе более значительный, долгосрочный эффект.

Эффективность вакцины после первой дозы составляет около 52%, по словам доктора Уильяма К. Грубера, старшего вице-президента по клиническим исследованиям и разработкам вакцин Pfizer. После второй дозы эффективность составляет 95%.

“Две дозы вакцины обеспечивают максимальную защиту”, – сказал он.

Вакцина имеет высокий уровень эффективности как для мужчин, так и для женщин, а также для белых, чернокожих и латиноамериканцев. Она также хорошо работает у людей с ожирением, которые имеют больший риск заболеть Covid-19. Pfizer и BioNTech обнаружили, что люди старше 65 лет получили примерно такую ​​же защиту от коронавируса, как и молодые люди.

FDA также определило безопасность вакцины. Оказалось, что у вакцинированной группе четыре человека пережили форму паралича лица, которую еще называют параличом Белла. Новый анализ Pfizer показал, что многие добровольцы, получившие вакцину, чувствовали себя плохо через несколько часов после второй дозы. Отмечается, что многим людям, возможно, придется требовать выходной день или быть готовым отдохнуть, пока симптомы не утихнут. Среди лиц в возрасте от 16 до 55 лет более половины чувствовала усталость, примерно столько же испытывали головную боль, чуть больше трети – озноб, а 37% – боль в мышцах.

Около половины людей старше 55 лет испытывали усталость, треть – головную боль, четверть – озноб, тогда как 29% чувствовали боль в мышцах.

“Взять выходной день после второй дозы – это хорошая идея”, – сказал доктор Ивасаки.