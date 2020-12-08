Вакцина Pfizer обеспечивает надежную защиту после первой инъекции

Covid-19 Украина

обновлено 08.12.2020 в 17:02

Всего:

832758 (+10811)

Болеют:

382266 (+10811)

Выздоровели:

436564 (+12860)

Умерло:

13928 (+195)

18:04 Wizz Air возобновляет рейсы в 10 стран из Киева, Харькова и Львова
18:00 Капитализация Tesla впервые превысила $600 млрд
17:42 Семейство Кардашьян отменило рождественскую вечеринку впервые за последние 42 года
17:18 Папа Римский пообещал верующим специальную индульгенцию в связи с пандемией COVID-19
17:00 Шинейд О'Коннор анонсировала выход своих мемуаров
Эксклюзив
16:45 В центре Киева завершили устанавливать главную елку Украины, – атмосферные фото
16:38 «L R D M S E»: Мадонна впервые сделала тату
16:13 Стало известно, кто представит Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2020»
16:00 В Великобритании от COVID-19 вакцинировали Уильяма Шекспира
15:58 «Динамо» – «Ференцварош»: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
15:56 Канада заказала доз вакцин от COVID-19 вчетверо больше, чем население страны
15:31 В зоопарке Барселоны зафиксировали вспышку COVID-19 среди львов
15:27 Принц Гарри и Меган Маркл учреждают собственную премию
15:00 Всемирный экономический форум-2021 из-за COVID-19 перенесли из Швейцарии в Сингапур
14:58 Появились первые рецензии Cyberpunk 2077: игру оценили в 91 балл из 100
14:50 МОН предлагает ввести платные тесты ВНО по дополнительным предметам
14:39 Коронавирус, карантин и выборы в США: что украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году
14:09 Киевлянин решил судиться с КМДА из-за необеспечения его масками во время карантина
Партнерский материал
14:00 Photo Kyiv 2020: круглый стол «Искусство и новые технологии»
13:41 Эверест «вырос» почти на метр
Эксклюзив
13:36 С «долларами» и плакатами: сторонники ОПЗЖ устроили под Кабмином акцию против МВФ, – фото
13:21 Индонезийская компания Bio Farma заявила, что эффективность COVID-вакцины Sinovac составила 97%
13:20 Больницы потеряли 2 млрд гривен из-за бездействия МОЗ, – нардеп
13:00 Беловежское соглашение 8 декабря 1991 года: как создавалось СНГ
12:53 The North Face и Supreme выпустили куртки из искусственного меха: фото
12:38 Брейк-данс официально включили в программу Олимпиады 2024 года
12:29 Создатели «Черного зеркала» представили тизер мокьюментари фильма о 2020 годе
12:22 Стало известно имя нового креативного директора Chloé
11:44 IKEA прекращает выпуск ежегодного каталога, который издавался 70 лет
11:40 Умер летчик Чак Йегер, который первым в истории превысил скорость звука
11:34 В Киеве за сутки – более 1400 новых больных COVID-19 и 23 летальных случая
10:59 Новым главой Пентагона впервые может стать афроамериканец: кто он
10:55 Суд обязал Венедиктову открыть дела о госизмене против Дубинского и Деркача — ЦПК
10:25 Афиша 8-13 декабря. События в Киеве, которые нельзя пропустить

Вакцина Pfizer обеспечивает надежную защиту после первой инъекции

Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от Covid-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.

Вторник, 8 декабря 2020, 17:23

Об этом свидетельствуют данные исследований Управление по контролю за продуктами и лекарствами, информирует The New York Times.

В прошлом месяце Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина эффективна на 95% после введения двух доз с интервалом в три недели. Однако новые анализы показывают, что иммунитет к коронавирусу начинает развиваться намного раньше.

Более того, вакцина сработала хорошо независимо от расы добровольцев, веса или возраста. Хотя во время испытания не было обнаружено никаких серьезных побочных явлений, вызванных вакциной, многие участники чувствовали боль, лихорадку и другие симптомы.

В четверг консультативная комиссия FDA по вакцинам обсудит эти материалы к голосованию относительно того, рекомендовать ли официальную регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech.

В июле Pfizer и BioNTech начали широкомасштабное клиническое испытание, набрав 44 000 добровольцев в США, Бразилии и Аргентине. Половина добровольцев получила вакцину, а половина – плацебо.

Новые случаи заражения вирусом стремительно уменьшились в вакцинированной группе добровольцев примерно через 10 дней после введения первой дозы. В группе плацебо случаи постоянно росли.

Быстрое влияние вакцины может принести пользу не только людям, которые ее получают, но больницам, в которых фактически не осталось свободных мест

Несмотря на раннюю защиту, обеспечиваемую первой дозой, непонятно, как долго эта защита будет продолжаться. Предыдущие исследования показали, что вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech дает иммунной системе более значительный, долгосрочный эффект.

Эффективность вакцины после первой дозы составляет около 52%, по словам доктора Уильяма К. Грубера, старшего вице-президента по клиническим исследованиям и разработкам вакцин Pfizer. После второй дозы эффективность составляет 95%.

“Две дозы вакцины обеспечивают максимальную защиту”, – сказал он.

Вакцина имеет высокий уровень эффективности как для мужчин, так и для женщин, а также для белых, чернокожих и латиноамериканцев. Она также хорошо работает у людей с ожирением, которые имеют больший риск заболеть Covid-19. Pfizer и BioNTech обнаружили, что люди старше 65 лет получили примерно такую ​​же защиту от коронавируса, как и молодые люди.

FDA также определило безопасность вакцины. Оказалось, что у вакцинированной группе четыре человека пережили форму паралича лица, которую еще называют параличом Белла. Новый анализ Pfizer показал, что многие добровольцы, получившие вакцину, чувствовали себя плохо через несколько часов после второй дозы. Отмечается, что многим людям, возможно, придется требовать выходной день или быть готовым отдохнуть, пока симптомы не утихнут. Среди лиц в возрасте от 16 до 55 лет более половины чувствовала усталость, примерно столько же испытывали головную боль, чуть больше трети – озноб, а 37% – боль в мышцах.

Около половины людей старше 55 лет испытывали усталость, треть – головную боль, четверть – озноб, тогда как 29% чувствовали боль в мышцах.

“Взять выходной день после второй дозы – это хорошая идея”, – сказал доктор Ивасаки.

  • Сегодня в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса COVID-19.
  • Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
  • Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
Теги: Pfizer, вакцина против коронавируса, Коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться