Некоторые страны мира уже готовятся к старту глобальной вакцинации от коронавируса. Именно поэтому люди чаще думают о том, что они будут чувствовать после спасительного укола.

Об этом сообщает CNN.

Разрешение на чрезвычайное использования от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США пытаются получить Pfizer / BioNTech и Moderna. Эти производители используют новую технологию мРНК. Ни одна американская лицензирована вакцина никогда не использовала ее, хотя исследователи изучали эту технологию в течение десятилетий.

Принцип работы этих мРНК-вакцин заключается в том, что они дают нашему телу указания в виде передающей РНК, изготовленной из маленького кусочка коронавируса SARS-CoV-2. Когда наше тело получает эти указания, оно начинает вырабатывать спаечный белок. Этот процесс стимулирует иммунную систему, которая распознает белок-спайку как “чужой”. Организм начинает вырабатывать против него антитела. Итак, когда мы заражаемся настоящим вирусом, наш организм уже готов бороться с ним.

Эти вакцины требуют двух доз: одна для подготовки организма, а затем через несколько недель вторая – для усиления реакции. Результаты исследования показывают, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna эффективны на 95%.

Но поскольку технология является новой для вакцины, она вызвала много вопросов и определенные беспокойства среди тех, для кого она предназначена.

Один из добровольцев, который тестировал вакцину Moderna, заявил, что это “однозначно не прогулка в парке”, но он бы снова сделал прививку в случае необходимости.

24-летний Ясир Баталви из Бостона, заявил, что сначала зарегистрировался для участия в испытаниях на веб-сайте компании еще в начале июля, поскольку хотел быть полезным.

“Я чувствовал себя таким беспомощным. Я имею в виду, эта пандемия действительно так существенно повлияла на жизнь каждого. И это не просто жизнь, знаете, это средства к существованию. И поэтому я зарегистрировался, я бы хотел сделать то, что мог. И я не думал, что меня обязательно выберут. Но мне позвонили, в конце концов, в сентябре. А в середине октября меня выбрали”, – рассказал парень.

По словам добровольца, было жутко соглашаться на тестирование тогда еще кандидата в вакцины. Особенно много колебаний было тогда, когда ему предложили подписать контракт о сотрудничестве на 22 страницы. Однако он четко понимал, что делает важный выбор.

“Это было похоже на гражданский долг. Я думаю, что массовая вакцинация на самом деле станет единственным реалистичным выходом из пандемии, в которой мы находимся”, – добавил Баталви.

Как это было?

“Укол ощущался сначала как прививка от гриппа. Чувствовался лишь незначительный щипок в руке. Потом я вышел из больницы и почувствовал дискомфорт в руке. С этим можно было справиться, но мне не очень хотелось касаться своей руки над плечом. Но побочные эффекты достаточно локализованы. Я имею в виду, что это просто дискомфорт в мышце вашей руки. И это все. Это, на самом деле, ни на что другое не влияет, и вы чувствуете себя хорошо”, – рассказал парень.

Такие ощущения были у добровольца после введения первой дозы вакцины. Однако после второго этапа вакцинации появились другие.

“У меня были довольно серьезные симптомы после того, как я получил вторую дозу. Как только я получил вторую дозу, со мной все было хорошо, пока я лежал в больнице. Но в тот вечер было трудно. У меня развилась субфебрильная температура, усталость и озноб”, – сказал Баталви.

По его словам, он позвонил врачам-исследователям, чтобы сообщить им о симптомах. Они не тревожились и сказали, что так и должно быть.

Эксперты говорят, что такая реакция свидетельствует о том, что ваше тело реагирует так, как следует. Такие симптомы скорее считаются нормой и не должны побуждать вас к отказу от второй дозы вакцины.

“Это означает, что ваш иммунный ответ работает в вашу пользу. Вы не должны переживать по этому поводу”, – сказал эксперт по вакцинам доктор Пол Офит из детской больницы Филадельфии.

Позже это подтвердил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

“Тело сообщает вам этой реакцией, что оно хорошо реагирует на инъекцию. Когда вам делают инъекцию вакцины, организм должен дать ответ. Некоторые люди ничего не чувствуют. Другие испытывают боль в руке. Кто-то может почувствовать боль в руке и немного холода, у меньшинства людей повышается температура”, – сказал он.

Фаучи добавил, что эти симптомы проходят через 24-48 часов. Однако врачи должны быть честными с пациентами и предупреждать о возможных реакциях заранее.

Главный научный советник Warp Speed ​​Монсеф Слауи заявил в понедельник, что примерно 10-15% вакцинированных будут иметь “достаточно заметные побочные эффекты”.

“У большинства людей будут менее заметны побочные эффекты. Я считаю, что это подходящий баланс, если рассмотреть перспективу быть защищенным от опасного и изнурительного вируса”, – сказал он.

Побочные эффекты, которые испытывал Баталви, не следует путать с проблемами безопасности. Любой производитель вакцин, претендующий на одобрение или разрешение FDA, должен предоставить данные о безопасности через два месяца после введения второй дозы, ведь именно тогда в предыдущих испытаниях возникали серьезные вопросы безопасности. На этом фронте пока все хорошо у Moderna и Pfizer. Но только время покажет, появятся ли более серьезные симптомы.

Баталви отметил, что точно не знает, получил ли он активную вакцину или плацебо. Он может только догадываться.

“Вы знаете, что это двойное слепое, рандомизированное исследование. Поэтому ни я, ни исследователи, ни Moderna не знаем, получил я вакцину или нет. Но я уверен, основываясь на побочных эффектах, я получил настоящую вакцину”, – сказал он.

Парень уверен, что пандемия в ближайшее время закончится. Он надеется, что вся его семья сможет наконец-то встретиться по случаю рождения близнецов его сестры – мальчика и девочки.