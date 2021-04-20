Covid-19 Украина

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Вакцинація у дії: в Ізраїлі закрили останні COVID-відділення

В Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.

Вторник, 20 апреля 2021, 20:43

Про це повідомляє ізраїльська газета Ynet News.

 

Зазначається, що останні два відділення для пацієнтів з коронавірусом діяли у медичних центрах міст Хадера та Тверія. Їх закрили, оскільки майже повністю припинився потік нових пацієнтів.

Рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових пацієнтів перевели у звичайні палати відділень внутрішньої медицини.

Медики кажуть, що це очевидний результат масової вакцинації населення.

“Я радий повідомити, що ми закриваємо останню активну палату COVID-відділення. Тепер ми зможемо розподіляти персонал для розв’язання інших потреб наших відділень внутрішньої медицини, які залишаються недоукомплектованими через пандемію”, – сказав директор лікарні в Хадері Міккі Дудкевич.

Відомо, що медичні бригади, яких залучили до лікування COVID-пацієнтів, повернуться у відділення лікарень, де вони працювали до епідемії.

“Це дуже радісна й обнадійлива новина. Ми щойно завершили дезінфекцію палати та сподіваємось повернутися до нашої повсякденної роботи. Наші команди тепер можуть повернутися до відділень внутрішньої медицини”, – заявив директор лікарні у Тверії Ерез Онн.

У разі гострої потреби COVID-відділення знову відкриють.

Нагадаємо, що 19 квітня в Ізраїлі підтвердили 93 нових випадки зараження коронавірусом та провели 24 тисячі тестів. Такі дані вказують на позитивний результат у 0,3%.

  • Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
  • В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
  • Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
Теги: вакцинация, відділення, Израиль

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