Вакцинация сможет снизить темпы распространения COVID-19, – исследование

Вакцина от COVID-19 от компании AstraZeneca может снизить темпы передачи вируса и обеспечит надежную защиту в течение трех месяцев в случае прививки одной дозой.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Оксфордского университета.

Ученые отметили, что стратегия британского правительства об отсрочке введения второй дозы вакцины до 12 недель будет успешной. Таким образом больше людей смогут быстрее получить первую дозу и защиту от заражения на три месяца. До этого рекомендованный промежуток между введением первой и второй дозы составлял 4 недели.

В США доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям, отверг идею умышленной отсрочки второй прививки. Он заявил, что США будут “руководствоваться наукой” и данными клинических испытаний. Две дозы вакцин Pfizer и Moderna, которые используют в США, должны вводиться с интервалом в три и четыре недели соответственно.

Однако исследования оксфордских ученых подтверждает, что отсрочка введения второй дозы вакцины позволит привлечь к вакцинации больше людей и защитить уже вакцинированных.

Производители всех трех вакцин заявили, что их разработки оказались эффективными от 70% до 95%. Однако компании не смогли четко ответить, могут ли вакцины остановить передачу вируса, то есть, может ли вакцинированный человек быть переносчиком вируса.

В результате эксперты заявляют, что даже вакцинированные люди должны продолжать носить маски и держаться на расстоянии от других.

В британском исследовании у добровольцев регулярно брали мазки из носа, чтобы проверить наличие коронавируса и вероятность его передачи бессимптомным пациентом. По данным исследований, уровень вирус-положительных мазков – добровольцев, у которых была бессимптомная инфекция, и тех, у кого были симптомы – был на 67% ниже, чем в вакцинированной группе.

“Это должно дать действительно положительный эффект при передаче”, – сказала ведущий исследователь из Оксфорда Сара Гилберт.

Исследователи также проверили вероятность бессимптомного заражения человека, которого вакцинировали. В одной подгруппе добровольцев было 16 бессимптомных заражений среди вакцинированных и 31 в невакцинированной группе.

Pfizer и Moderna также изучают влияние своих вакцин на бессимптомные инфекции.

В США применяются только вакцины Pfizer и Moderna. Великобритания использует AstraZeneca и Pfizer. AstraZeneca также получила одобрение регулятора Европейского Союза. При этом Pfizer не одобрил решение британского правительства об отсрочке второй прививки.

Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов в AstraZeneca, заявил, что ни один пациент не заявил о тяжелом течении COVID-19 и не требовал госпитализации через три недели после введения первой дозы. Одна доза вакцины может защищать организм в течение 12 недель.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что исследование “поддерживает принятую правительством стратегию”, чтобы как можно больше людей получили хотя бы одну дозу. Решение Великобритании было раскритиковано другими европейскими странами.

Стивен Эванс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявил, что предположения исследователей о том, что одна доза защищала людей в течение 12 недель, были “полезными, но не окончательными”.

По его словам, авторы признали, что их исследование не было разработано для изучения графика дозировки вакцины. Выводы базируются на статистическом моделировании, а не на отслеживании реальных пациентов.

“Это, безусловно, не очень веские доказательства, но также нет никаких признаков, что так неправильно делать”, – сказал Эванс относительно стратегии Великобритании.

Один из оксфордских исследователей, доктор Эндрю Поллард, сказал, что вакцина AstraZeneca будет обеспечивать защиту от новых штаммов COVID-19, хотя окончательных данных об этом пока нет.

“Если нам нужно обновить вакцину, то это на самом деле довольно простой процесс. Это занимает всего несколько месяцев, а не огромные усилия, которые мы прошли в прошлом году, чтобы начать очень масштабные испытания”, – сказал Поллард.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Вандербрук заявил, что Высший совет здравоохранения считает вакцину AstraZeneca очень хорошей вакциной для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Совет принял решение, что пока “нет достаточных данных, чтобы с уверенностью сказать, что она работает так же хорошо у людей старше 55 лет”.

В то же время Франция считает, что вакцину AstraZeneca следует вводить людям до 65 лет, а Финляндия решила вакцинировать ею всех пожилых людей.

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.