У грудні минулого року регулятори вперше дозволили використання вакцин проти коронавірусу. Однак вчені лише шляхом поступових досліджень виявили, чи захищають вони вагітних жінок.

Про це свідчать дослідження вчених JAMA.

Вчені виявили, що вакцини компаній Pfizer/BioNTech і Moderna вакцини викликають стійкі реакції імунної системи у вагітних і жінок, які вигодовують грудним молоком. Зокрема, вдалося зафіксувати, що ці вакцини можуть забезпечити вагітних жінок принаймні деяким захистом проти двох небезпечних штамів.

В рамках досліджень було виявлено, що вакциновані жінки можуть передавати захисні антитіла своїм плодам через кров і немовлятам через грудне молоко.

У другому дослідженні, опублікованому в журналі “Акушерство та гінекологія”, дослідники не виявили доказів того, що вакцини Pfizer або Moderna пошкодили плаценту під час вагітності.

Зазначається, що дослідники виявили, що плацента у вакцинованих жінок не виявляла ознак травм або відхилень від норми.

“Ми можемо змістити нашу концепцію від “Захистимо вагітних від вакцини” до “Захистимо вагітних та їх немовлят за допомогою вакцини”. Я думаю, що це справді потужно”, – сказала д-р Емілі С. Міллер, експерт з материнської та фетальної медицини та співавтор дослідження плаценти.

COVID-19 несе серйозні ризики під час вагітності. Наприклад, дослідження показали, що вагітні жінки із симптомами коронавірусу частіше потрапляють у відділення інтенсивної терапії, потребують штучної вентиляції легенів та помирають, ніж жінки подібного віку, які не вагітні.

Через ці ризики Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендували надавати вакцини принаймні вагітним жінкам, які добровільно на це погодилися.

У дослідженні JAMA вчені досліджували зразки крові 103 жінок, які отримували вакцину Pfizer або Moderna між груднем 2020 року та березнем 2021 року. З цих жінок 30 отримали вакцину, поки були вагітними, 16 – у період годування та 57 – під час вагітності та годування.

Дослідники проаналізували зразки крові на наявність ознак того, що щеплення надали певний захист від коронавірусу. Імунні відповіді вважаються складними й можуть включати як антитіла, так і Т-клітини, які допомагають організму розпізнати вірус і знищити заражені клітини.

Вчені виявили подібні відповіді у всіх трьох групах жінок. У них вакцина викликала відповіді як антитіл, так і Т-клітин проти коронавірусу. Особливою увагою, за словами експертів, був той факт, що під час вакцинації вироблявся високий рівень нейтралізувальних антитіл, які можуть перешкоджати проникненню вірусу в клітини вагітних.

Дослідники також виявили нейтралізувальні антитіла в грудному молоці вакцинованих матерів та в пуповинній крові, зібраній у немовлят під час пологів.

Вчені також вимірювали імунні реакції жінок на два штами, що викликають занепокоєння: B.1.1.7, який вперше був виявлений у Великій Британії, та B.1.351, який вперше був виявлений у Південній Африці. Організми усіх груп жінок продемонстрували відповіді антитіл та Т-клітин на обидва варіанти після вакцинації.

Дослідники також виявили, що 14% вагітних жінок повідомляли про лихоманку після другої дози вакцини, у порівнянні з 52% невагітних жінок. Вони не спостерігали жодних важких ускладнень або побічних ефектів.

Дослідження триватиме, дослідники відстежуватимуть довгострокові імунні реакції жінок. Для підтвердження цих лабораторних результатів все ще потрібні більш масштабні епідеміологічні дослідження.