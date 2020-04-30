В период с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь.

Об этом рассказывают #Буквы.

Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальпурги. В ее честь и назван праздник.

Вальпурга была одной из первых монахинь. Она прославилась тем, что оказалась целительницей. В народе Вальпургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

Католическая церковь причислила монахиню Вальпургу к лику святых.

Приметы в Вальпургиеву ночь

Со времен Средневековья сохранилось поверие, что Вальпургиева ночь – это время пиршества нечистой силы, которая слетается со всех уголков земли на священную Лысую гору

Чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, в эту ночь нужно жечь костры, а еще веселиться, устраивать игры и гулянья

По народным повериям, Вальпургиева ночь – подходящее время для гаданий и приворотов

Если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту

Считается, что в эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой

В эту ночь не следует упоминать нечистую силу

На Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета

В Вальпургиеву ночь снятся вещие сны

Магическим свойством в эту ночь наделена верба. Если на рассвете сорвать несколько веток дерева и отдать их путнику, то он вернется не с пустыми руками, а принесет в ваш дом деньги или хорошие известия.

Считается, что в эту ночь Сатана правит бал. Согласно легенде, владыка ада во время празднования принимает облик козла с человеческим лицом, у которого между рогами горит адское пламя.

Традиции в странах

В Чехии в канун праздника посыпают пороги своих домов песком, чтобы ведьмы не могли проникнуть в жилище, пока не пересчитают песчинки.

Жители Скандинавии специально к Вальпургиевой ночи маринуют лосося в укропе и сахаре.

В Эстонии молодежь гуляет всю ночь на улицах.