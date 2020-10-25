Президент Украины Владимир Зеленский прервал общение с представителями СМИ после ряда вопросов, которые касались рейтинга "Слуги народа", оппозиции и Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, изначально у Зеленского спросили, сколько стоил инициированный им “всенародный опрос” и как он будет отчитываться за использованные денежные средства. Глава государства не стал конкретизировать, ограничившись лишь заявлением, что “когда будет отчет, вы увидите все цифры”.

После этого у Зеленского спросили, согласен ли он с тем, что рейтинг партии “Слуга народа” падает из-за того, что он отказался “от образа народного президента” и “говорит оппозиции заткнуться”.

В ответ глава государства заявил, что не считает, что отказался “от какого-то имиджа”.

“Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще… Я тот, кто я есть, я – Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал. И именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины. Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать – увидим все цифры. Для меня важно, прежде всего, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это – местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах”, – отметил Зеленский.

Он хотел продолжить отвечать, но в этот момент журналисты попытались задать другие вопросы, перебивая Зеленского.

Так, одна из журналисток (по всей видимости, представляющая грузинские СМИ), попыталась задать вопрос по поводу Михеила Саакашвили, главы Исполнительного комитета реформ в Украине, который “почти каждый день делает заявления, портящие отношения между двумя странами (Украиной и Грузией, – ред.)”.

“Мы очень хорошо и с уважением относимся к грузинскому народу, я особенно. Обсуждать каких-либо политиков в Грузии – мне кажется, что это выбор грузинского народа. Что касается тех политиков, о которых вы говорите и тех вопросов, которые вы задаете, вы должны задавать эти вопросы им напрямую. Это только ваши отношения”, – заявил в ответ Зеленский.

После этого глава государства сообщил, что хотел бы завершить отвечать на предыдущий вопрос о рейтингах и оппозиции, но ему не дают этого сделать.

“Я хочу завершить, но у меня нет шанса. Даже ваш вопрос – он длиной в жизнь и не дает мне возможности вам ответить”, – сказал президент.

После того, как журналист попытался задать уточняющий вопрос, Зеленский заявил:

“К сожалению, вам не интересен мой ответ. Я вам всем благодарен. Счастливо”.

После этих слов Зеленский направился к автомобилю.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель перебивала журналистов, заявляя, что “вопрос абсолютно не касается выборов”, и призывая: “Дайте договорить”.

(На видео – с 6:00)