Об этом сообщили на сайте музея.

Теперь скульптуру демонтировали, чтобы провести реставрацию.

По предварительным данным, на ней нет видимых повреждений.

На месте происшествия работает полиция.

В музее сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть скульптуру на место в ближайшее время.

На эту ситуацию отреагировал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

“Памятник, к которому приносят яблоки и хлеб в день памяти. Вандалы повредили его…Но это не изменит того, что где-то рядом живут мрази, способные повредить такой памятник”, – написал он.