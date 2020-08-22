Об этом сообщили на сайте музея.
Теперь скульптуру демонтировали, чтобы провести реставрацию.
По предварительным данным, на ней нет видимых повреждений.
На месте происшествия работает полиция.
В музее сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть скульптуру на место в ближайшее время.
На эту ситуацию отреагировал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
“Памятник, к которому приносят яблоки и хлеб в день памяти. Вандалы повредили его…Но это не изменит того, что где-то рядом живут мрази, способные повредить такой памятник”, – написал он.
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