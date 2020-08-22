В ночь с 21 на 22 августа вандалы попытались уничтожить скульптуру девочки с колосками, установленную в память о жертвах Голодоморе на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщили на сайте музея.

Теперь скульптуру демонтировали, чтобы провести реставрацию.

По предварительным данным, на ней нет видимых повреждений.

На месте происшествия работает полиция.

В музее сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть скульптуру на место в ближайшее время.

На эту ситуацию отреагировал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

“Памятник, к которому приносят яблоки и хлеб в день памяти. Вандалы повредили его…Но это не изменит того, что где-то рядом живут мрази, способные повредить такой памятник”, – написал он.