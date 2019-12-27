Вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщило греческое издание Оrthodoxtimes.

По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных “вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви”.

“Мы предоставили им полную автокефалию, как и всем другим церквям, в прошлые века и в последнее время, которым была предоставлена автокефалия от Вселенского патриархата. Вселенский патриархат является единственной церковью, которая, по священным канонам, имеет историческое право предоставления автокефалий. Мы предоставили им полную автокефалию”, – сказал Варфоломей І.

Он подчеркнул, что без просьбы со стороны ПЦУ Вселенский патриархат не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

Напомним, 7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ), постоянному члену Священного Синода ПЦУ Филарету Синод оставил руководство Киевской епархией.

В марте Филарет заявил, что текущий устав, написанный Константинополем, его не удовлетворяет. Он выступил за принятие нового устава Украинской православной церкви.