Применение тест-систем ИФА, которые определяют наличие антител к коронавирусу, может стать вариантом выхода Украины из карантина.

Об этом в интервью “НВ” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он заявил, что единственное спасение от коронавируса – изобретение вакцины, тогда как коллективный иммунитет – средневековое представление о преодолении пандемии. Ляшко напомнил, что в перспективе 80% людей, заразившихся коронавирусом, переболеют в легкой форме.

Одним из вариантов выхода из карантина, по мнению Ляшко, может быть проведение тестов на наличие у населения иммунитета к коронавирусу. Это тест-системы на основе иммуноферментного анализа (ИФА).

“Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета”, – заявил он.

К примеру, если в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то с помощью таких тест-систем можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет.

“Вот это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда мы разрешим проводить эти тесты по наличию иммунитета”, – пояснил Ляшко.