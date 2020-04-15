Об этом в интервью “НВ” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он заявил, что единственное спасение от коронавируса – изобретение вакцины, тогда как коллективный иммунитет – средневековое представление о преодолении пандемии. Ляшко напомнил, что в перспективе 80% людей, заразившихся коронавирусом, переболеют в легкой форме.
Одним из вариантов выхода из карантина, по мнению Ляшко, может быть проведение тестов на наличие у населения иммунитета к коронавирусу. Это тест-системы на основе иммуноферментного анализа (ИФА).
“Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета”, – заявил он.
К примеру, если в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то с помощью таких тест-систем можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет.
“Вот это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда мы разрешим проводить эти тесты по наличию иммунитета”, – пояснил Ляшко.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.