Об этом пишет Express.

По оценкам экспертов, стоимость Brexit в нынешнем году достигнет 200 млрд фунтов. В начале 2020 года законопроект уже составлял около 130 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время, согласно данным Палаты общин, чистый вклад Великобритании в бюджет Европейского Союза и Европейской комиссии в период с 1973 по 2018 год составляет около 163 миллиардов фунтов стерлингов. С чистым взносом за 2019 год эта сумма увеличится до 177 млрд фунтов стерлингов.

Экономисты отмечают, что если стоимость Brexit будет 200 млрд фунтов, то это на 23 млрд фунтов больше общей стоимости членства Великобритании в ЕС.

После выхода из ЕС эксперты прогнозируют снижение налогов, а увеличение заимствований даст экономике Великобритании столь необходимый “рывок для роста”.

Влияние Brexit на курс фунта зависит от того, как будут происходить торговые переговоры между Британией и ЕС, которые должны начаться в феврале.

Экономист Томас Пью отметил, что ход торговых переговоров между ЕС и Великобританией “имеет решающее значение для фунта”.

“Если [Борис Джонсон] выполнит свое обещание не продлевать переходный период, то мы можем увидеть, что фунт продолжит падать по мере приближения к концу года. Если окажется, что Британия в конечном итоге начнет торговать с ЕС на условиях ВТО, то мы считаем, что фунт может упасть примерно до 1,20 доллара. Однако, если будет заключена торговая сделка, или Джонсон отступит и в конечном итоге продлит переходный период к концу года фунт может восстановиться до 1,35 долл. США”, – добавил он.

Напомним, 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit). В тот же день проект закона о выходе страны из Европейского союза подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.