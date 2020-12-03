В 2020 было построено на 20% меньше новых дорог, чем в 2019 - всего 14,35 км нового строительства.

Об этом говорится в анализе CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – Всемирной инициатива по прозрачности инфраструктуры -, который был представлен на брифинге в четверг.

Дорожными специалистами в 2020 году было проведено лишь 14,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта, а основной массив работ – 4395,4 км по текущему среднему ремонту (часть из них будет выполняться более 1 года) .

Строительство и реконструкция выполняются в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Самая высокая цена за километр дорог наблюдается в Днепропетровской области.

Стоимость 1 км, млн грн

Днепропетровская – 26,7

Черновицкая – 25,7

Луганская – 23,6

Винницкая – 22,4

Запорожская – 20,6

Николаевская – 19,4

Закарпатская – 18,9

Кировоградская – 17,9

В CoST указывают, что в среднем стоимость 1 км текущего среднего ремонта в 2020 году выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Хотя при этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, практически не изменилась.

Рейтинг крупнейших подрядчиков выглядит так

CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры с секретариатом в Лондоне (Великобритания), которая призвана обеспечить прозрачность и подотчетность строительства, осуществляемого за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса во многих странах мира. Министерство инфраструктуры Украины активно сотрудничает с CoST Ukraine в открытии данных транспортной отрасли.