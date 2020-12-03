Об этом говорится в анализе CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – Всемирной инициатива по прозрачности инфраструктуры -, который был представлен на брифинге в четверг.
Дорожными специалистами в 2020 году было проведено лишь 14,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта, а основной массив работ – 4395,4 км по текущему среднему ремонту (часть из них будет выполняться более 1 года) .
Строительство и реконструкция выполняются в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Самая высокая цена за километр дорог наблюдается в Днепропетровской области.
Стоимость 1 км, млн грн
Днепропетровская – 26,7
Черновицкая – 25,7
Луганская – 23,6
Винницкая – 22,4
Запорожская – 20,6
Николаевская – 19,4
Закарпатская – 18,9
Кировоградская – 17,9
В CoST указывают, что в среднем стоимость 1 км текущего среднего ремонта в 2020 году выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Хотя при этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, практически не изменилась.
Рейтинг крупнейших подрядчиков выглядит так
CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры с секретариатом в Лондоне (Великобритания), которая призвана обеспечить прозрачность и подотчетность строительства, осуществляемого за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса во многих странах мира. Министерство инфраструктуры Украины активно сотрудничает с CoST Ukraine в открытии данных транспортной отрасли.
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