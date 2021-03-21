Елисей Ходоловський, соучредитель общественной инициативы "Киев, мий", посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона, как об этом ранее сообщила пресс-служба Банковой.

Об этом Ходоловський сказал в комментарии #Буквам.

Елисей Ходоловський привел пример стоимости очистки улицы Большой Житомирской от граффити: “Там вся улица, от Андреевского спуска до Львовской площади, обрисована. По нечетной стороне улицы, а это 10 домов, вышла почти такая же сумма – 80 тыс. грн”.

По его словам – это рыночная стоимость работ уборки.

“Плюс, возможно, добавится небольшая сумма, если есть граффити на соседних зданиях. Плюс замена двух выбитых стекол на дверях. Но это отнюдь не два миллиона”, – отметил Елисей Ходоловський.

По его словам, в сумму 80 000 гривен входят и моющие средства, и оплата труда, транспорт, бензин.

Напомним, что территория у ОПГ уже убирают, а именно подметают мусор, граффити пока никто не смывает. Кроме того, демонтировали два входных дверей, а вместо них прибили фанеру.

Так сейчас выглядит здание ОПУ и площадь перед ним.

Фото: #Буквы

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис Президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.