Об этом Ходоловський сказал в комментарии #Буквам.
Елисей Ходоловський привел пример стоимости очистки улицы Большой Житомирской от граффити: “Там вся улица, от Андреевского спуска до Львовской площади, обрисована. По нечетной стороне улицы, а это 10 домов, вышла почти такая же сумма – 80 тыс. грн”.
По его словам – это рыночная стоимость работ уборки.
“Плюс, возможно, добавится небольшая сумма, если есть граффити на соседних зданиях. Плюс замена двух выбитых стекол на дверях. Но это отнюдь не два миллиона”, – отметил Елисей Ходоловський.
По его словам, в сумму 80 000 гривен входят и моющие средства, и оплата труда, транспорт, бензин.
Напомним, что территория у ОПГ уже убирают, а именно подметают мусор, граффити пока никто не смывает. Кроме того, демонтировали два входных дверей, а вместо них прибили фанеру.
Так сейчас выглядит здание ОПУ и площадь перед ним.
Фото: #Буквы
В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.
Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.
Напомним, что Офис Президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.
- #Буквы рассказывали, как на Банковой прошла акция в поддержку Стерненко.