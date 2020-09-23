Компания Tesla Илона Маска потеряла 50 млрд долларов от своей стоимости после мероприятия, на котором бизнесмен анонсировал выпуск бюджетного электромобиля стоимостью около $25 тысяч.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, инвесторы ожидали, что на широко разрекламированном мероприятии “Battery Day” Илон Маск сделает два важных объявления: о разработке новой батареи для электромобилей, которая обеспечит запас хода “в миллион миль” и будет рассчитана на 10 и более лет; а также относительно конкретных целей по снижению затрат, выраженных в долларах за киловатт-час (что в конечном итоге снизит цену электромобиля до уровня ниже, чем у бензинового авто).

Но указанные заявления не прозвучали. Вместо этого Маск анонсировал бюджетный автомобиль стоимостью около $25 тысяч (в течение примерно 3 лет), а также заявил, что снизить стоимость электромобиля планируется за счет повышения эффективности аккумуляторных батарей. Он пообещал в течение нескольких лет вдвое сократить расходы на аккумуляторные батареи с помощью новых технологий.

Однако данные обещания Маска не вызвали энтузиазма у инвесторов из-за отсутствия конкретики, и курс акций компании Tesla пошел вниз. Как заявил в комментарии агентству аналитик инвестиционной компании Roth Capital Partners Крейг Ирвин, в озвученных Маском предложениях “не было ничего ощутимого”.

Спустя некоторое время после заявлений Маска акции компании Tesla снизились на 5,6%, а после окончания торгов еще на 6,9%, обвалив рыночную капитализацию Tesla на $50 млрд.

Как отмечает Reuters, Tesla часто не выполняла производственные цели, поставленные Маском.

Предприниматель сам признал, что его компания не полностью достигла амбициозных целей по производству электромобилей, аккумуляторов и совершенствования производственного процесса.

В планах Tesla – производить до 20 млн электромобилей в год.

Стоит отметить, что в этом году вся автомобильная промышленность мира планирует поставить на рынок около 80 млн автомобилей.