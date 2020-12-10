Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран и музыкант Андрей Антоненко записал обращение к близким из зала суда.

Ролик опубликовала военный волонтер Татьяна Юзепчук, которая во время заседания выразила желание взять Андрея Антоненко на поруки.

В четверг, 10 декабря, суд присяжных в Шевченковском райсуде Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На заседании могли присутствовать только участники судебного процесса и представители СМИ.

Суд отказался впускать в зал суда даже поручителей, однако двоих в конце заседания все же впустили, одним из них была Юзепчук.

В то время как судьи удалились для совещания, волонтеру удалось пообщаться с Антоненко. Антоненко в свою очередь смог через нее передать привет родным — жене Светлане, маме, сыну Виктору и дочери Варе.

“Светуль, Мамуль! Не знаю, что вы там. Ну, мы ждем. Блин! Не знаю. Вы же знаете, что быть может все что угодно, но, как говорится, надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. В любом случае — я вас люблю, целую. А детки, мои детки… Дети мои — это папины дети. они сильные, они мужественные. Варика, Чушка, я вас люблю! Все у нас будет нормально, мы победим. Не знаю когда, но обязательно. Вы же знаете, что у вас папа стальной, стальные не сдаются. Все будет хорошо”, — сказал он в видеообращении к близким.

Напомним, сегодня, 10 декабря, Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Меры пресечения продлены до 7 февраля следующего года.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.