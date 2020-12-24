Об этом, в частности, сообщают агентства ВВС и AFP.
Видео записано от имени Немо и опубликовано в социальных сетях Макрона.
“Выступление” Немо (которого еще называют “первым псом Франции”) сопровождается лаем и “переводом”-субтитрами на французском языке.
В рождественском послании пес “призывает” людей забирать домой бездомных животных, а потом любить их как равноправных членов семьи.
“Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество – приютите их! Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности!.. Ваш питомец – часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас”, – “заявляет” Немо в обращении.
В ролике говорится, что в январе 2021 года парламент Франции обсудит законопроект об “усыновлении” животных, цель которого – предотвратить жестокое обращение с ними. Этот документ также ужесточает наказание за жестокое обращение с животными и предусматривает 20 млн евро на улучшение условий в приютах.
Эммануэль и Брижит Макрон взяли Немо из парижского приюта в 2017 году, заплатив 250 евро. Пес является смесью лабрадора и гриффона.
Собаку назвали в честь персонажа любимой книги Макрона — “20 тысяч лье под водой” Жюля Верна (в честь капитана подводной лодки “Наутилус” по имени Немо).
Сейчас пес живет в президентской резиденции.
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- Ранее сообщалось, что пес французского президента Эммануэля Макрона справил малую нужду на камин в Елисейском дворце. Конфуз произошел во время встречи президента с министрами.