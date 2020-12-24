Собака президента Франции Эммануэля Макрона по кличке Немо снялась в рождественском видеопослании. В нем содержится призыв к людям забирать домой бездомных животных.

Об этом, в частности, сообщают агентства ВВС и AFP.

Видео записано от имени Немо и опубликовано в социальных сетях Макрона.

“Выступление” Немо (которого еще называют “первым псом Франции”) сопровождается лаем и “переводом”-субтитрами на французском языке.

В рождественском послании пес “призывает” людей забирать домой бездомных животных, а потом любить их как равноправных членов семьи.

“Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество – приютите их! Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности!.. Ваш питомец – часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас”, – “заявляет” Немо в обращении.

В ролике говорится, что в январе 2021 года парламент Франции обсудит законопроект об “усыновлении” животных, цель которого – предотвратить жестокое обращение с ними. Этот документ также ужесточает наказание за жестокое обращение с животными и предусматривает 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

Эммануэль и Брижит Макрон взяли Немо из парижского приюта в 2017 году, заплатив 250 евро. Пес является смесью лабрадора и гриффона.

Собаку назвали в честь персонажа любимой книги Макрона — “20 тысяч лье под водой” Жюля Верна (в честь капитана подводной лодки “Наутилус” по имени Немо).

Сейчас пес живет в президентской резиденции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)