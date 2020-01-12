Соответствующий пост американский лидер обнародовал в Twitter.
“Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет”, – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в Иране “не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета”.
“Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с места событий… Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир наблюдает”, – написал Трамп.
Стоит отметить, что свое заявление он продублировал на персидском языке.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.