Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, которые вышли на улицы из-за ситуации вокруг крушения украинского самолета Boeing-737.

Соответствующий пост американский лидер обнародовал в Twitter.

“Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет”, – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в Иране “не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета”.

“Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с места событий… Не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир наблюдает”, – написал Трамп.

Стоит отметить, что свое заявление он продублировал на персидском языке.