Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информируют в пресс-службе Госдепартамента США.

“Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины и приоритет, который Соединенные Штаты придают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать мощную экономическую и военную помощь Украине”, – отмечается в сообщении.

В ходе разговора госсекретарь США также “подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев”.

Кроме того, стороны обсудили усилия Украины в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, а также “в достижении дипломатического урегулирования агрессии России” на Донбассе и Крыму.

Переговоры прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что в отношениях нашей страны и США “начинается новый день”.

“В нашем первом разговоре с госсекретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, – написал Кулеба в своем Twitter.