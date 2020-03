Соответствующий указ опубликован на сайте администрации округа Колумбия.

Указ о закрытии всех предприятий, которые не имеют первостепенного значения, издала мэр Вашингтона Мюриэль Баузер. В городе запрещено собираться больше десяти человек.

В городе на протяжении месяца также не будут работать туристические агентства, тренажерные залы, оздоровительные клубы, спа и массажные заведения; театры, кинотеатры, зрительные залы, ночные клубы, парикмахерские и маникюрные салоны, тату-салоны, розничные магазины одежды и так далее.

Не будет закрыто предприятия и компании, которые оказывают услуги первостепенной важности: продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки, ветеринарные клиники и еще ряд заведений.

1/ Today, to mitigate the spread of the coronavirus (COVID-19), I ordered the temporary closure of the on-site operation of all non-essential businesses and prohibited gatherings of 10 or more people. pic.twitter.com/gpJ8tVoj03

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) March 25, 2020