Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В частности, по результатам выборов:

Василий Вирастюк от партии “Слуга народа” получил 31,25% (15 076 голосов)

Александр Шевченко от партии “За будущее” – 29,69% – 14 327 голосов;

Руслан Кошулинский от партии “Всеукраинское объединение” Свобода “- 28,86% (13 927 голосов).

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Согласно последним данным на сайте ЦИК, сейчас обработано 90,59% протоколов. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%). Далее следуют Александр Шевченко (29,52%) и Руслан Кошулинский (28,83%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.

Напомним, что ранее ОИК недосчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке №261030. В протоколе было указано 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.