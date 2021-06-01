Папа Римський Франциск погодився криміналізувати сексуальне насилля, змінивши деякі закони Римо-католицької церкви. Це найглибші зміни в кримінальному кодексі за майже 40 років.

Про це повідомляє ВВС.

В новій редакції сказано, що сексуальне насилля, примус неповнолітніх до сексу, зберігання дитячої порнографії та приховування цих фактів кваліфікуються як кримінальні злочини, за законами Ватикану.

За словами Франциска, одна з цілей нової редакції – “зменшити кількість випадків, коли покарання за сексуальне насилля залишилося на розсуд урядовців”.

Зміни до кримінального кодексу в Ватикані розробляли протягом 11 років. Над ними працювали експерти з кримінального та канонічного права.

Протягом останніх кількох років стало відомо про тисячі випадків сексуального насилля з боку католицьких священників. Протягом десятиріч їх жертви розповідали про це відкрито, однак через застарілі закони добитися покарання для священнослужителя було неможливо.

До цього суттєві зміни в кримінальний кодекс вносили в 1983 році Папою Іоаном Павлом II. Тоді було створено пункт, який передбачав, що єпископи мають приймати скарги щодо сексуального насилля.

Нові зміни почнуть діяти 8 грудня.

В законі прописано:

жертвами сексуального насилля можуть стати як дорослі, так і діти. До цього в Ватикані казали, що жертвами можуть бути тільки діти, оскільки дорослі ніби-то можуть опиратися чи не погоджуватися на примусовий секс;

священник може втратити сан у випадку сексуального насилля;

за сексуальне насилля можуть покарати також тих, хто працюють при церквах (наприклад, виконують адміністративні функції). За це передбачено такі покарання, як втрата роботи та виплата штрафу;

відтепер будь-хто зі священників, незалежно від сану, чию вину в сексуальному насиллі буде доведено, отримає покарання в залежності від проведеного розслідування.

Також зміни полягають в тому, що судитимуть священнослужителів не за “сексуальне насилля”, а за “порушення шостої заповіді” (не чини перелюбу, – ред.).