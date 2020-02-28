Об этом сообщает агентство Reuters.
Соответствующий документ был представлен сегодня на научном форуме в Риме, организованном Ватиканом. Мероприятие посетили президент Microsoft Брэд Смит и вице-президент IBM Джон Келли.
Документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и беспристрастно, а также учитывать права человека.
Ватикан, Microsoft и IBM выступают за “этическое развитие” искусственного интеллекта и призывают к регулированию таких технологий, как распознавание лиц.
На конференции зачитали обращение Папы Римского Франциска, который не смог посетить мероприятие из-за болезни. В обращении понтифик выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемого распространения технологий искусственного интеллекта. Он также призвал к “этической разработке” алгоритмов. Папа Римский предупредил об опасности использования ИИ для получения данных в коммерческих или политических целях (часто без ведома отдельных лиц).
“Эта асимметрия, благодаря которой некоторые знают о нас все, а мы ничего не знаем о них, притупляет критическое мышление и сознательную свободу… Неравенство значительно увеличивается; знания и богатство накапливаются в нескольких руках с серьезными рисками для демократических обществ”, – подчеркнул понтифик в своем обращении.
В совместном документе Ватикана, Microsoft и IBM, среди прочего, упоминаются конкретные потенциальные злоупотребления технологией распознавания лиц.
“Необходимо поощрять новые формы регулирования, чтобы способствовать прозрачности и соблюдению этических принципов, особенно в отношении передовых технологий, которые имеют более высокий риск воздействия на права человека, таких как распознавание лиц”, – сказано в документе.
Пока неясно, присоединятся ли к инициативе другие технологические компании, а также как стороны, подписавшие документ, будут реализовывать задекларированные принципы.
- Ранее компания Facebook заявила, что будет удалять со своей платформы видео, модифицированные искусственным интеллектом, которые еще называют deepfakes.
- В прошлом году одна из крупнейших транснациональных корпораций по производству программного обеспечения Microsoft решила инвестировать 1 млрд долларов в некоммерческую исследовательскую компанию OpenAI для развития искусственного интеллекта.