Ватикан, самое маленькое суверенное государство в мире, рассчитывает получить в ближайшие дни достаточно доз вакцины от COVID-19, чтобы привить все население страны.

Об этом сообщает Reuters.

В Ватикане проживает около 450 человек, включая Папу Франциска. Также несколько сотен сотрудников понтифика живут в Риме, который окружает город-государство.

“Вероятно, вакцины могут прибыть в страну во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола [руководящего органа Римско-католической церкви, действующий на территории страны] и всего Ватикана”, – говорится в заявлении.

Ватикан заявил, что купил мощный холодильник для хранения доз, предполагая, что закупаться будет вакцина компаний Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при температуре около минус 70 градусов по Цельсию.

Приоритет при вакцинации будет отдаваться персоналу здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и обслуживающему персоналу, часто контактирующему с населением.

Папе Франциску 84 года, и ему удалили часть легкого во время болезни, когда он был молодым. Это сделало его потенциально уязвимым для COVID-19. Официальный Ватикан пока не сообщает, будет ли он вакцинирован.

Согласно данным, собранным worldometres.info, на данный момент в Ватикане зарегистрировано 27 случаев коронавируса и ни одного случая смерти. В прошлом месяце два кардинала Ватикана получили положительный результат теста.