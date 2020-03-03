Ватикан решил открыть свои архивы времен Второй мировой войны, связанные с деятельностью Папы Римского Пия XII.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

До сих пор эти архивы держались в тайне на фоне подозрений, что Пий XII, возглавлявший католическую церковь с 1939 по 1958 годы, закрывал глаза на трагедию Холокоста.

Пия XII иногда называли “папой Гитлера”. Некоторые историки утверждают, что понтифик знал о массовых убийствах евреев нацистами, но не предпринимал никаких действий.

В Ватикане же настаивают, что Пий XII вел негласную работу для спасения евреев.

Прояснить ситуацию помогут архивные документы. К их изучению готовы приступить десятки ученых, среди которых сотрудники музея Холокоста в Вашингтоне, а также профессор истории университета Мюнстера Хуберт Вольф.

“Нет сомнений в том, что папа знал о массовых убийствах евреев”, – отметил по данному поводу Вольф.

Как рассказал префект Ватиканского архива епископ Серджио Пагано, документы времен Второй мировой войны насчитывают миллионы страниц. Они отсортированы по тематическому принципу в 121 раздел.

Все места в помещении, предназначенном для изучения документов, забронированы учеными до конца года.

Решение об открытии архива год назад принял нынешний Папа Римский Франциск. Он подчеркнул, что “церковь не боится истории”.

По словам понтифика, папство Пия XII было отмечено “моментами серьезных трудностей, мучительных решений человеческого и христианского благоразумия, которые для некоторых могли казаться сдержанностью”.

Папа Пий XII – одна из противоречивых фигур в истории католической церкви. До интронизации его звали Эудженио Пачелли. В 1920-х годах он в сане кардинала был назначен апостольским нунцием в Германию. На его глазах нацисты пришли к власти в этой стране.

По словам ученых, в архивах есть документы, в которых Пия XII информируют о существовании концлагерей нацистов. Однако ответов понтифика на эти послания пока что никто не видел.

У историков также накопилось много вопросов относительно “крысиных троп” (маршруте для побега нацистов в страны Южной Америки после окончания войны, организованном некоторыми представителями духовенства католической церкви).