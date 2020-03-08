Об этом сообщила служба печати Святого престола.

“В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах”, – говорится в сообщении.

Отметим, что подтверждается выявление пока единственного случая заражения коронавирусом на территории папского города-государства. В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.

  • Ранее в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
  • Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
  • Впоследствии в СМИ были опубликованы  сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.