Управление имуществом Апостольского Престола составляет полное описание итальянских владений Ватикана, который возможно будет сформирован до весны.

Об этом сообщает агентство AFP.

Список будет сформирован примерно до весны.

Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от “сенсационных” историй СМИ о богатствах Ватикана. Он отметил, что данные, согласно которым большая часть недвижимости в Риме принадлежит католической церкви и Ватикана, ложные.

Как отмечается, в Италии управление управляет арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами.

В то же время недвижимость Престола в Париже оценивается в 722,1 миллиона долларов. Ватикан имеет 737 объектов недвижимости во французской столице: в центре, вокруг бульвара Сен-Мишель, Одеон или Елисейских полей.

В Лондоне площадь 27 объектов составляет 4,6 тыс. квадратных метров стоимостью примерно 108 500 000 евро (131 400 000 долларов). Они расположены на площади Сент-Джеймс, Кенсингтон и Нью-Бонд-стрит.

Фото: AFP

В Швейцарии, особенно в Женеве и Лозанне, у Апостольского Престола 140 объектов площадью 16 тыс. квадратных метров и стоимостью более 110 млн долларов.

В Италии Управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисов и магазинов. Это принесло Ватикану 99 млн евро (119,9 млн долларов) в 2019 году.

“Около 15% продается на открытом рынке, 30% по субсидированным ставкам, особенно для сотрудников и пенсионеров, а другие занятые учреждениями Ватикана или бесплатно предоставляются школам или университетам”, – говорится в сообщении.

Добавим, церковное ведомство, которое отвечает за миссионерскую работу Церкви, руководит еще сотнями квартир, которые предварительно привлекают 3-4 миллиарда евро (3,6-4,8 миллиарда долларов).