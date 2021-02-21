Об этом сообщает агентство AFP.
Список будет сформирован примерно до весны.
Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от “сенсационных” историй СМИ о богатствах Ватикана. Он отметил, что данные, согласно которым большая часть недвижимости в Риме принадлежит католической церкви и Ватикана, ложные.
Как отмечается, в Италии управление управляет арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами.
В то же время недвижимость Престола в Париже оценивается в 722,1 миллиона долларов. Ватикан имеет 737 объектов недвижимости во французской столице: в центре, вокруг бульвара Сен-Мишель, Одеон или Елисейских полей.
В Лондоне площадь 27 объектов составляет 4,6 тыс. квадратных метров стоимостью примерно 108 500 000 евро (131 400 000 долларов). Они расположены на площади Сент-Джеймс, Кенсингтон и Нью-Бонд-стрит.
Фото: AFP
В Швейцарии, особенно в Женеве и Лозанне, у Апостольского Престола 140 объектов площадью 16 тыс. квадратных метров и стоимостью более 110 млн долларов.
В Италии Управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисов и магазинов. Это принесло Ватикану 99 млн евро (119,9 млн долларов) в 2019 году.
“Около 15% продается на открытом рынке, 30% по субсидированным ставкам, особенно для сотрудников и пенсионеров, а другие занятые учреждениями Ватикана или бесплатно предоставляются школам или университетам”, – говорится в сообщении.
Добавим, церковное ведомство, которое отвечает за миссионерскую работу Церкви, руководит еще сотнями квартир, которые предварительно привлекают 3-4 миллиарда евро (3,6-4,8 миллиарда долларов).
- Ранее сообщалось, что Папа римский Франциск учредил международный день дедушек и бабушек. Праздник будет отмечаться в четвертое воскресенье июля.