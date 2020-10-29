Народные депутаты от "Слуги народа" повздорили в Сети и обменялись "любезностями". Первопричиной стала ситуация вокруг Конституционного суда Украины и принятого им решения по поводу декларирования.

Все началось с поста нардепа Евгения Шевченко в Telegram.

Он объявил, что в истории Украины не было большего неуважения к КСУ, чем “от депутатов-адептов Госдепа и Сороса”.

После этого Шевченко упомянул нардепа от “СН” Виталия Безгина, который критиковал решение КСУ об отмене ответственности для должностных лиц за ложное декларирование.

Шевченко назвал Безгина “ярким представителем этой группы”, “убогим существом” и “безмозглым”. Кроме того, он выразил мнение, что президенту Владимиру Зеленскому пора принимать “кадровые решения”, поскольку “с антисоциальными выродками, типа Безмозглого”, не получится “мир в Украине обустроить”.

Народный депутат Безгин отреагировал на оскорбления на своей странице в Facebook. Он назвал нардепа Шевченко “ватным клоуном”, который “пересек границу”, а также “интеллектуально ограниченным созданием”.

“Предлагаю тебе все свои претензии попробовать выразить в лицо на фракции, а не втихаря в Telegram-канале. Понимаю, что тебе тяжело даются уравнения сложнее 2+2, но в том числе и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы Украинского государства и его граждан. И если так случится, что мозгов хватит осознать это, то станут очевидными факты: никакого мира на условиях страны-агрессора никогда не будет, как и выполнения их требований особого статуса в Конституции и проведения выборов до контроля над границей. Потому что их условия это не о мире, а об уничтожении нашего государства. Если решения КСУ вредят интересу Украинского государства и имеют откровенные признаки нарушения процедур, то адекватные народные депутаты должны говорить об этом публично и объединяться в защите интересов граждан. Хотя, здесь ключевое слово – адекватные”, – написал Безгин, обращаясь к Шевченко.

Под этим постом Безгина разгорелась настоящая дискуссия среди “слуг народа”. Ряд нардепов выступили в поддержку Безгина.

Так, депутат Игорь Фрис сообщил, что “публично кается” за то, что пожал руку Шевченко. А Ольга Василевская-Смаглюк похвасталась, что “послала его в *опу” в микрофон на заседании фракции.

Депутат Игорь Василив назвал Шевченко “ватой”, и его поддержала депутат Елизавета Богуцкая.

“Пришел” в комментарии к Безгину и сам Шевченко – он был “лаконичен”:

Безгин ответил Шевченко в комментариях, обратив внимание на тот факт, что из-за решения КСУ президент Владимир Зеленский созывает СНБО:

Также в комментариях начали обсуждать, можно ли вообще исключить нардепа Шевченко из “Слуги народа”. Кто-то начал вспоминать “факты из биографии” нардепа: