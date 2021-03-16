Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки

Об этом говорится в заявлении высшей доктринальной службы Ватикана, Конгрегации доктрины веры.
Конгрегация доктрины веры отмечает, что у церкви нет власти благословлять однополые союзы, поэтому такие благословения не могут “считаться законными”.
Подчеркивается, что католическая церковь поддерживает только браки между мужчиной и женщиной. Позиция Ватикана была обнародована на многочисленные запросы представителей СМИ.
В заявлении объясняется, что церковь благословляет гомосексуальных людей, но не их союзы, которые “не являются частью Божьего плана”. Однако Ватикан призывает относиться к гомосексуалам с уважением и пониманием.
“Решение о незаконности благословения однополых союзов является не формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что эта позиция одобрена Папой Римским Франциском.
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