Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением”, – подчеркнул Кулеба.
Министр добавил, что суд еще не определил, когда состоится новое заседание по этому делу. В то же время МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.
(На видео – с 13:00)
Просьбу Украины об отводе судьи по делу о “скифском золоте” удовлетворил Апелляционный суд Амстердама.
Причиной стали подтвержденные связи председательствующего судьи с адвокатами музеев в незаконно аннексированном Крыму, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела, сообщает агентство “Укринформ”.
Решение суд огласил накануне в письменном виде, без публичных слушаний. Оно позволит привлечь к рассмотрению дела независимого судью.
Как известно, коллекцию “скифского золота” вывезли из украинского Крыма на выставку в Археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до того, как Россия незаконно аннексировала полуостров.
Из-за аннексии РФ Крыма (которую Нидерланды не признают) после завершения выставки возникли споры, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина считает крымские сокровища своим культурным наследием и настаивает на их возвращении.
- 2 декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки “Крым – золотой остров в Черном море”, которые находятся в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета (Нидерланды). В Интерпол были направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.
- 14 декабря того же года Окружной суд Амстердама отказал в возвращении экспонатов выставки из четырех крымских музеев на аннексированный полуостров.
- Впоследствии стало известно, что после возвращения из Амстердама выставка “скифского золота” будет экспонироваться в Музее истории Украины.
- 16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения по делу касательно “скифского золота”.