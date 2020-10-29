Украина добилась отвода судьи в деле о "скифском золоте", и это является очень важным достижением.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением”, – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что суд еще не определил, когда состоится новое заседание по этому делу. В то же время МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.

(На видео – с 13:00)

Просьбу Украины об отводе судьи по делу о “скифском золоте” удовлетворил Апелляционный суд Амстердама.

Причиной стали подтвержденные связи председательствующего судьи с адвокатами музеев в незаконно аннексированном Крыму, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела, сообщает агентство “Укринформ”.

Решение суд огласил накануне в письменном виде, без публичных слушаний. Оно позволит привлечь к рассмотрению дела независимого судью.

Как известно, коллекцию “скифского золота” вывезли из украинского Крыма на выставку в Археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до того, как Россия незаконно аннексировала полуостров.

Из-за аннексии РФ Крыма (которую Нидерланды не признают) после завершения выставки возникли споры, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина считает крымские сокровища своим культурным наследием и настаивает на их возвращении.