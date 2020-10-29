Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением”, – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что суд еще не определил, когда состоится новое заседание по этому делу. В то же время МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.

(На видео – с 13:00)

Просьбу Украины об отводе судьи по делу о “скифском золоте” удовлетворил Апелляционный суд Амстердама.

Причиной стали подтвержденные связи председательствующего судьи с адвокатами музеев в незаконно аннексированном Крыму, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела, сообщает агентство “Укринформ”.

Решение суд огласил накануне в письменном виде, без публичных слушаний. Оно позволит привлечь к рассмотрению дела независимого судью.

Как известно, коллекцию “скифского золота” вывезли из украинского Крыма на выставку в Археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до того, как Россия незаконно аннексировала полуостров.

Из-за аннексии РФ Крыма (которую Нидерланды не признают) после завершения выставки возникли споры, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина считает крымские сокровища своим культурным наследием и настаивает на их возвращении.